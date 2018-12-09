"Боруссия" из Менхенгладбаха разгромила "Штутгарт" и обошла "Баварию"

"Боруссия" из Менхенгладбаха крупно обыграла "Штутгарт" в матче 14-го тура чемпионата Германии - 3:0. В составе победителей отличились Каэтану Раффаэл, Флориан Нойхаус и Бенжамен Павар.

"Боруссия" занимает 2-е место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 29 очков. Команда из Гладбаха обошла "Баварию", у которой на два очка меньше.

"Штутгарт" с 11-ю очками на 16-й строчке.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

14-й тур

"Боруссия М" - "Штутгарт" - 3:0 (0:0)

Голы: Раффаэл, 69 (1:0). Нойхаус, 77 (2:0). Павар, 84 - в свои ворота (3:0).

"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Янчке, Ланг, Эльведи, Траоре (Джонсон, 78), Штробль, Закария (Нойхаус, 61), Штиндль, Азар, Плеа (Раффаэл, 61).

"Штутгарт": Цилер, Бек (Томми, 46), Инсуа, Аого (Кастро, 26), Кемпф, Баумгартль, Павар, Гентнер, Гомес, Донис (Даяку, 75), Гонсалес.

Предупреждения: Аого, 26. Кемпф, 28. Штробль, 45. Закария, 59. Томми, 62.

Удаление: Томми, 83.

Судья: Айтекин (Германия).

9 декабря. Менхенгладбах. Стадион "Stadion im Borussia-Park".

Все о чемпионате Германии - здесь