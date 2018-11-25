"Боруссия" из Менхенгладбаха разгромила "Ганновер"

"Боруссия" из Менхенгладбаха в матче 12-го тура чемпионата Германии разгромила "Ганновер" со счетом 4:1.

Менхенгладбахцы идут на втором месте в турнирной таблице. "Ганновер" - 16-й.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

12-й тур

"Боруссия" М - "Ганновер" - 4:1 (2:1)

Голы: Вуд, 1 (0:1). Азар, 7 (1:1). Ланг, 44 (2:1). Штиндль, 58 (3:1). Закария, 77 (4:1).

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Гинтер (Янчке, 40), Ланг, Эльведи, Штробль, Хофманн, Нойхаус, Штиндль (Раффаэл, 81), Азар, Плеа (Закария, 75).

"Ганновер": Эссер, Корб, Острцолек, Элез, Антон, Бакалорц, Фоссум (Виммер, 65), Майна (Вейдандт, 71), Фюллкруг, Вуд, Саренрен-Базе (Харагути, 45).

Предупреждения: Острцолек, 54. Азар, 83.

Судья: Зиберт (Германия).

25 ноября. Менхенгладбах. Стадион "Stadion im Borussia-Park".