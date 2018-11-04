"Боруссия" из Менхенгладбаха разгромила "Фортуну"

"Боруссия" из Менхенгладбаха в матче 10-го тура чемпионата Германии разгромила "Фортуну" со счетом 3:0. Дубль оформил Торган Азар.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

10-й тур

"Боруссия" М - "Фортуна" - 3:0 (0:0)

Голы: Азар, 48 - с пенальти (1:0). Хофманн, 67 (2:0). Азар, 82 (3:0).

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Гинтер, Ланг, Эльведи (Янчке, 46), Штробль, Хофманн (Штиндль, 85), Нойхаус, Раффаэл (Джонсон, 64), Азар, Плеа.

"Фортуна": Ренсинг, Гиссельманн, Каан Айхан, Циммер, Бормут, Моралес, Усами (Ловрен, 78), Циммерманн, Хеннингс, Дукш (Кенан Караман, 66), Лукебакио.

Предупреждения: Лукебакио, 45. Каан Айхан, 47. Плеа, 59.

Судья: Брих (Германия).

4 ноября. Менхенгладбах. Стадион "Stadion im Borussia-Park".