"Боруссия" из Менхенгладбаха обыграла "Кельн", Рауш был заменен

"Боруссия" из Менхенгладбаха в матче 1-го тура чемпионата Германии обыграла "Кельн" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Нико Эльведи.

​Защитник "Кельна" Константин Рауш, который был включен в расширенный состав сборной России, вышел в стартовом составе, но был заменен в конце первого тайма.

Чемпионат Германии

Бундеслига

1-й тур

"Боруссия" – "Кельн" – 1:0 (0:0)

Гол: Эльведи, 49.

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Траоре (Хофманн, 84), Крамер, Закария, Раффаэл (Бобадилья, 88), Штиндль, Азар (Херрманн, 81).

"Кельн": Т.Хорн, Серенсен, Хайнц, Хектор, Клюнтер, Леманн, Рауш (Я.Хорн, 45+3), Риссе (Гирасси, 59), Биттенкурт (Цоллер, 75), Йоич, Кордоба.

Предупреждения: Закария, 23. Хайнц, 55. Серенсен, 72. Зоммер, 90+1. Штиндль, 90+3.

Судья: Айтекин.

20 августа. Менхенгладбах. Стадион "Stadion im Borussia-Park".