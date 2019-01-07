"Боруссия" из Дортмунда поборется за Вернера

Дортмундская "Боруссия" включилась в борьбу за нападающего "Лейпцига" Тимо Вернера, сообщает Bild.

22-летний форвард с большой долей вероятности покинет свою команду в летнее трансферное окно. Его контракт с командой рассчитан до лета 2020 года, но Вернер не хочет его продлевать. Помимо "Боруссии", на него претендуют "Бавария", "Ливерпуль", "Милан" и "Ювентус". Основным охотником за футболистом считается клуб из Мюнхена. "Лейпциг" намерен выручить за игрока 60-70 миллионов евро.

В текущем сезоне Вернер сыграл в 17 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.