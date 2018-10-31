"Боруссия" и "Шальке" вышли в 1/8 финала Кубка Германии

Завершились три матча 1/16 финала Кубка Германии.

Дортмундская "Боруссия" в дополнительное время обыграла берлинский "Унион" - 3:2. "Ганза" и "Нюрнберг" основное и дополнительное время завершили вничью - 2:2. В серии пенальти гости были точнее - 4:2.

Также в серии пенальти "Шальке" оыбграл "Кельн" - 6:5. Основное время завершилось со счетом 1:1.

Кубок Германии

1/16 финала

"Боруссия" - "Унион" - 3:2 д.в. (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Пулишич, 40 (1:0). Польтер, 63 (1:1). Филипп, 73 (2:1). Польтер, 88 (2:2). Ройс, 120 - с пенальти (3:2).

"Боруссия": Хитц, Емер Топрак, Диалло (Рафаэл Геррейру, 14), Хакими, Загаду, Кагава (Ройс, 78), Дахуд (Витсель, 86), Вайгль, Пулишич, Вольф (Санчо, 90), Филипп.

Предупреждения: Хакими, 61. Фридрих, 109. Витсель, 120.

Удаление: Фридрих ("Унион"), 118.

Судья: Винкманн.

31 октября. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк"

"Ганза" - "Нюрнберг" - 2:2 д.в. (1:0, 0:1, 1:1). Пенальти - 2:4

Голы: Брайер, 35 (1:0). Зреляк, 90 (1:1). Хильдебрандт, 94 (2:1). Паласиос Мартинес, 103 (2:2).

"Нюрнберг": Матения, Эвертон (Мюль, 96), Марграйттер, Лайбольд, Бауэр, Беренс, Керк (Паласиос Мартинес, 65), Кубо (Мисидьян, 60), Райн, Перейра, Кнелль (Зреляк, 75).

Предупреждения: Лайбольд, 25. Кубо, 47. Марграйттер, 54.

Судья: Томсен.

31 октября. Росток. Стадион "Ostseestadion".

"Кельн" - "Шальке" - 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти - 5:6

Голы: Кордоба, 43 (1:0). Бенталеб, 88 - с пенальти (1:1).

"Шальке": Нюбель, Налду (Бенталеб, 72), Настасич, Сане, Мендиль (Маккенни, 90), Коноплянка (Эмболо, 67), Руди, Шепф (Калиджури, 56), Харит, Ут, Бургшталлер.

Предупреждения: Шепф, 51. Ут, 63. Бенталеб, 83. Бургшталлер, 100. Настасич, 110.

Судья: Осмерс.

31 октября. Кельн. Стадион "Rhein-Energie-Stadion"