"Боруссия" готова продать "Барселоне" Дембеле за 140 миллионов евро

Дортмундская "Боруссия" согласна понизить цену на нападающего Усмана Дембеле, которым интересуется "Барселона"​, информирует Marca. Немецкий клуб хочет за 20-летнего француза 140 миллионов евро вместо 150. Ранее дортмундцы отклонили предложение каталонцев в размере 100 миллионов плюс 30 миллионов в виде бонусов. При этом отмечается, что "Боруссия" настаивает на увеличении основной, а не бонусной суммы трансфера.

Ранее сообщалось, что "шмели" поставили ультиматум "Барселоне" о трансфере Дембеле. "Боруссия" дала сине-гранатовым время до 27 августа на осуществление трансфера при полном соблюдении требований дортмундцев.

10 августа форвард решил бойкотировать тренировки "шмелей" из-за того, что клуб отказывался продавать его каталонцам. После этого Дембеле был отстранен от работы с командой.