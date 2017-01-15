10:23 | ФУТБОЛ — Германия

"Боруссия" готова обсудить трансфер Обамеянга

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Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке подчеркнул, что клуб готов обсудить трансфер нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, если получит соответствующее предложение. По его словам, это не говорит о том, что форвард сменит клубную прописку в ближайшее время.

- Сомневаюсь, что существует много команд, куда захочет перейти Обамеянг, - приводит Bild слова Ватцке. – В последнее время было много разговоров о его уходе, но он по-прежнему является игроком "Боруссии".

Каждый футболист имеет свою цену, но мы не думаем о трансфере. Руководство готово рассмотреть такю возможность, если получит хорошее предложение. Но это не говорит о том, что Обамеянг уйдет.

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