"Боруссия" Д вышла в 1/16 финала Кубка Германии благодаря голу Витселя в добавленное время

"Боруссия" из Дортмунда вырвала победу у "Гройтер Фюрт" в матче 1/32 финала Кубка Германии. В составе дортмундцев дебютный матч провел бывший хавбек "Зенита" Аксель Витсель. Бронзовый призер ЧМ-2018 в составе сборной Бельгии вышел на замену на 74-й минуте, а на пятой добавленной сравнял счет и перевел игру в дополнительное время. В самой концовке второго дополнительного тайма Марко Ройс провел победный мяч, и "Боруссия" избежала серии пенальти.

Кубок Германии

1/32 финала

"Падерборн" - "Ингольштадт" - 2:1 (2:0)

Голы: Хюнемайер, 34 (1:0). Хюнемайер, 44 (2:0). Киттель, 76 (2:1).

"Айнтрахт" Бр - "Герта" - 1:2 (0:1)

Голы: Платтенхардт, 38 (0:1). Фейзуллаху, 81 (1:1). Ибишевич, 83 (1:2).

"Энерги" - "Фрайбург" - 2:2 д.в. (0:0, 1:1, 1:1). Пенальти - 3:5

Голы: Фрейтас, 47 (1:0). Франц, 90 (1:1). Петерсен, 99 (1:2). Фитеритти, 103 (2:2).

Нереализованный пенальти: Петерсен (Ф), 99 (вратарь).

Серия пенальти: Петерсен - 0:1. Штайн - 1:1. Линхарт - 1:2. Фрейтас - 2:2. Хефлер - 2:3. Шлютер - 3:3. Франц - 3:4. Крузе - 3:4 (вратарь). Хайнц - 3:5.

"Гройтер Фюрт" - "Боруссия" Д - 1:2 (0:0)

Голы: Эрнст, 77 (1:0). Витсель, 90+5 (1:1). Ройс, 120+1 (1:2).