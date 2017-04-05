"Боруссия" Д оштрафовала Обамеянга на 50 тысяч евро

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг был оштрафован клубом на 50 тысяч евро в связи с тем, что гол в ворота "Шальке" (1:1) в матче 26-го тура чемпионата Германии отпраздновал, надев на себя маску, информирует Kicker. Как выяснилось после встречи, это была маска не одного из супергероев, а рекламная маска компании Nike, с которой африканец подписал контракт до конца карьеры с зарплатой в два миллиона евро в год.

После встречи немецкая фирма опубликовала рекламный ролик, на которой был Обамеянг в этой же маске. Данная история вызвала серьезное недовольство у технического спонсора "Боруссии", компании Puma.