"Боруссия" Д опубликовала социальную рекламу против нацизма

Дортмундская "Боруссия" на своей странице в Твиттере опубликовала видеоролик с социальной рекламой. В нем говорится о том, что футбол и нацизм не имеет ничего общего.

Напомним, ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Немецкого футбольного союза (DFB) в связи с проявлениями нацизма со стороны болельщиков сборной Германии во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Чехии, сообщает АП. Игра состоялась 1 сентября в Праге и завершилась победой действующих чемпионов мира – 2:1.

Радикальные немецкие фанаты, выступающие против политики нынешнего руководства DFB, нарушили минуту молчания перед началом матча, а во время игры оскорбляли руководство национальной федерации а также скандировали нацистские лозунги.