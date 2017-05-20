"Боруссия" Д напрямую попала в Лигу чемпионов

В матче 34-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" вырвала победу у "Вердера" – 4:3. Благодаря этому результату "шмели" сумели сохранить за собой третье место, благодаря которому "Боруссия" вслед за "Баварией" и "Лейпцигом" напрямую попала в групповой турнир следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

В параллельной встрече "Хоффенхайм" не смог распечатать ворота "Аугсбурга" (0:0), занял четвертое место в бундеслиге и выступит в отборочном турнире Лиги чемпионов.

"Кельн" и "Герта" расположились на пятой и шестой строчках и представят Германию в следующем розыгрыше Лиги Европы.

Чемпионат Германии

Бундеслига

34-й тур

"Боруссия" Д – "Вердер" – 4:3 (2:1)

Голы: Юнузович, 7 (0:1). Ройс, 32 (1:1). Обамеянг, 42 (2:1). Бартельс, 46 (2:2). Крузе, 68 (2:3). Ройс, 75 – с пенальти (3:3). Обамеянг, 89 – с пенальти (4:3).

"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Бартра, Гинтер, Дурм (Пулишич, 46), Рафаэл Геррейру, Нури Шахин (Кастро, 72), Кагава, Ройс, Дембеле (Бендер, 90+3), Обамеянг.

"Вердер": Видвальд, Мойсандер, Сане (Эггештайн, 86), Гебреселассие (Гнабри, 46), Велькович, Юнузович, Бартельс, Делэйни, Гарсия, Гриллич (Баргфреде, 72), Крузе.

Предупреждения: Папастатопулос, 11. Бартельс, 58. Дембеле, 61. Нури Шахин, 62. Кагава, 87. Баргфреде, 88. Велькович, 90+2.

Судья: Гюнтер.

20 мая. Дортмунд. Стадион Signal-Iduna-Park.

"Хоффенхайм" – "Аугсбург" – 0:0

"Хоффенхайм": Бауманн, Бичакчич, Зюле, Руди, Фогт, Цубер, Демирбай (Амири, 66), Вагнер, Крамарич, Солои, Ут (Швеглер, 65).

"Аугсбург": Луте, Ферхаг, Хинтереггер, Стафилидис (Каиуби, 52), Гауэлеув, Макс, Халил Алтынтоп (Тайгль, 90+3), Байер, Шмид, Кор, Финнбогасон (Чи Дон Вон, 90).

Предупреждения: Байер, 45. Руди, 45. Цубер, 55.

Судья: Фриц.

20 мая. Зинсхайм. Стадион WIRSOL Rhein-Neckar-Arena.

"Кельн" – "Майнц" – 2:0 (1:0)

Голы: Хектор, 43 (1:0). Осако, 87 (2:0).

"Кельн": Хорн, Серенсен, Хайнц, Хектор, Клюнтер, Леманн, Рауш, Биттенкурт (Цоллер, 79), Йоич (Клеменс, 90), Модест, Осако (Озджан, 88).

"Майнц": Хут, Бунгерт (Озтунали, 75), Балогун (Хак, 18), Брозински, Белль, Фрай, Куайсон (Муто, 62), Гбамен, Хольтманн, Кркич, Кордоба.

Предупреждения: Рауш, 20. Белль, 45+1. Клюнтер, 64.

Судья: Хартманн.

20 мая. Кельн. Стадион Rhein-Energie-Stadion.

"Герта" – "Байер" – 2:6 (0:3)

Голы: Эрнандес, 5 (0:1). Хаферц, 31 (0:2). Хаферц, 45 (0:3). Кисслинг, 64 – с пенальти (0:4). Вайзер, 71 (1:4). Арангис, 81 – с пенальти (1:5). Аллаги, 86 – с пенальти (2:5). Похьянпало, 90 (2:6).

"Герта": Ярстейн, Пекарик, Платтенхардт, Брукс (Лангкамп, 46), Вайзер, Торунарига, Эссвайн (Аллаги, 69), Дарида, Аллан (Шельбред, 46), Ибишевич, Калу.

"Байер": Лено, Та, Едвай, Венделл (Да Коста, 71), Хенрикс, Баумгартлингер, Арангис, Брандт, Хаферц, Кисслинг (Похьянпало, 73), Эрнандес (Бэйли, 79).

Предупреждения: Аллан, 12. Ибишевич, 36. Венделл, 60. Дарида, 63.

Судья: Айтекин.

20 мая. Берлин. Стадион Olympiastadion.

"Бавария" – "Фрайбург" – 4:1 (1:0)

Голы: Роббен, 4 (1:0). Видаль, 73 (2:0). Петерсен, 76 (2:1). Рибери, 90+1 (3:1). Киммих, 90+4 (4:1).

"Бавария": Штарке, Лам (Рафинья, 87), Боатенг (Киммих, 11), Алаба, Бернат, Хаби Алонсо (Рибери, 82), Роббен, Видаль, Мюллер, Коман, Левандовски.

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Игневски (Нильсен, 88), Гюнтер, Кемпф, Франц (Шустер, 73), Хефлер, Грифо, Хаберер (Петерсен, 68), Филипп, Нидерлехнер.

Предупреждение: Видаль, 53.

Судья: Дрес.

20 мая. Мюнхен. Стадион Allianz-Arena.