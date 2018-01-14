"Боруссия" без Обамеянга сыграла вничью с "Вольфсбургом"

Дортмундская "Боруссия" на своем поле сыграла вничью с "Вольфсбургом" (0:0) в матче 18-го тура чемпионата Германии. Для хозяев поля эта ничья стала пятой в турнире. Гости, в свою очередь, продлили безвыигрышную серию до четырех матчей (3 ничьих, 1 поражение).
Отметим, что в составе "Боруссии" в заявку на игру не вошел нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Как сообщается в Твиттере клуба, игрок выведен из состава по дисциплинарным причинам.
Чемпионат Германии
Бундеслига
18-й тур
"Боруссия" Дортмунд - "Вольфсбург" - 0:0
"Боруссия" Дортмунд: Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Емер Топрак, Толян, Кагава, Гетце (Дахуд, 56), Вайгль, Санчо, Ярмоленко (Нури Шахин, 78), Исак (Шюррле, 68).
"Вольфсбург": Кастелс, Ферхаг, Тиссеран, Виллиам, Удуокхай, Гилавоги, Дидави (Штеффен, 64), Юнус Малли, Арнольд, Брекало, Ориги.
Предупреждения: Дахуд, 87. Гилавоги, 87.
Судья: Штилер.
14 января. Дортмунд. Стадион Signal-Iduna-Park.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2017-2018/
Kupservas
Кто смотрел матч, не даст соврать - КОНКРЕТНЫЙ ДОГОВОРНЯК!!! Почему-то как по команде игроки обоих команд стали кривоногими и косыми на точность...
21:55 14 января