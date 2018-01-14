"Боруссия" без Обамеянга сыграла вничью с "Вольфсбургом"

Дортмундская "Боруссия" на своем поле сыграла вничью с "Вольфсбургом" (0:0) в матче 18-го тура чемпионата Германии. Для хозяев поля эта ничья стала пятой в турнире. Гости, в свою очередь, продлили безвыигрышную серию до четырех матчей (3 ничьих, 1 поражение).

Отметим, что в составе "Боруссии" в заявку на игру не вошел нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Как сообщается в Твиттере клуба, игрок выведен из состава по дисциплинарным причинам.

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18-й тур

"Боруссия" Дортмунд - "Вольфсбург" - 0:0

"Боруссия" Дортмунд: Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Емер Топрак, Толян, Кагава, Гетце (Дахуд, 56), Вайгль, Санчо, Ярмоленко (Нури Шахин, 78), Исак (Шюррле, 68).

"Вольфсбург": Кастелс, Ферхаг, Тиссеран, Виллиам, Удуокхай, Гилавоги, Дидави (Штеффен, 64), Юнус Малли, Арнольд, Брекало, Ориги.

Предупреждения: Дахуд, 87. Гилавоги, 87.

Судья: Штилер.

14 января. Дортмунд. Стадион Signal-Iduna-Park.