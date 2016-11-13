Болт будет тренироваться с "Боруссией"

Девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт будет тренироваться вместе с дортмундской "Боруссией". Эту информацию подтвердил генеральный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке.

– Информация о Болте – не шутка, какое-то время он будет с нами тренироваться, – приводит Yahoo!Sports слова Ватцке. – Это решение было принято какое-то время назад. Мне сказали, что Усэйн хотел бы с нами потренироваться, я сразу же ответил, что это – не проблема, главный тренер команды Томас Тухель тоже не был против.

Это точно не будет в тот момент, когда мы будем проводить по две игры в неделю, скорее, когда будет немного более спокойная фаза сезона. Команде это тоже понравится. Речи о контракте с ним не идет, но нам льстит, что он хочет тренироваться с нами – для нас это честь.