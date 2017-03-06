17:42 | ФУТБОЛ — Германия

Болельщики "Штутгарта" требуют от руководства клуба вернуть Гросскройца

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Болельщики "Штутгарта" создали петицию с целью вернуть в команду полузащитника Кевина Гросскройца. На прошлой неделе "Штутгарт" разорвал контракт с чемпионом мира-2010 после того как футболист поучаствовал в драке у ночного клуба.

"Гросскройц был единственным игроком, который сразу после вылета "Штутгарта" из бундеслиги сказал, что останется в клубе, и сдержал свое слово. Это один из последних игроков, которые до сих пор готовы делать все для клуба. Именно такие парни нам и нужны!" – цитирует Bild автора петиции.

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Материалы REN-TV

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