Болельщики менхенгладбахской "Боруссии" поддержали фанатов одноименного клуба из Дортмунда, нападавших на женщин и детей

Во время игры 21-го тура чемпионата Германии "Боруссия" М – "Лейпциг" (1:2) фанаты хозяев поля поддержали фанатов дортмундского одноименного клуба. Ранее Немецкий футбольный союз (DFB) закрыл фанатскую трибуну дортмундской "Боруссии" на одну игру в связи с поведением болельщиков во время матча 19-го тура чемпионата Германии против "Лейпцига" (1:0). По ходу встречи болельщики хозяев вывешивали на секторе оскорбительные баннеры в адрес соперника, а также бросали различные предметы в игроков соперника.

При этом DFB не учитывал поведения болельщиков "Боруссии" вне поля, которые напали на болельщиков соперника, включая женщин и детей. По итогам этого инцидента было возбуждено около 30 уголовных дел. Помимо закрытия трибуны, "Боруссия" была оштрафована на 100 тысяч евро.

В стороне от этой истории не остались болельщики менхенгладбахской команды, которые также по ходу матча с "Лейпцигом" оскорбляли соперников, бросали в них различные предметы, а также вывесили баннер с надписью "Мы осуждаем каждый камень, который не попал в ваших болельщиков".