Болельщики "Баварии" разозлились на Роббена

Фанаты "Баварии" выразили недовольство в адрес полузащитника мюнхенцев Арьена Роббена, сообщает немецкий портал Sport1. По информации источника, болельщики посчитали поведение Роббена очень непатриотичным - сын голландского футболиста сейчас занимается в другом мюнхенском клубе, "Мюнхене 1860".Во время матча с "Вердером" на трибуне появился баннер, которым поклонники "Баварии" попытались объяснить Роббену, что для него в Мюнхене должна существовать только одна команда.