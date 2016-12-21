Болельщики "Баварии": "Командам "Ред Булла" нет места в футболе!"

Болельщики "Баварии" встретили "Лейпциг" в матче 16-го тура чемпионата Германии язвительным баннером. Фанаты из Мюнхена уверены, что командам, спонсором которых выступает компания "Ред Булл", нет места в футболе. Напомним, что победитель этой встречи сможет единолично возглавить турнирную таблицу.
"Лейпциг, Зальцбург и Нью-Йорк – для вас нет места в нашем спорте!" – написано на баннере.
Banner in der Südkurve: "Ob Leipzig, Salzburg oder New York, für euch ist kein Platz in unserem Sport!" #FCBRBL pic.twitter.com/8yBnvEZw0n– Sebastian Mittag (@smittag089) 21 декабря 2016 г.