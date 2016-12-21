22:17 21 декабря | ФУТБОЛ — Германия

Болельщики "Баварии": "Командам "Ред Булла" нет места в футболе!"

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Болельщики "Баварии" встретили "Лейпциг" в матче 16-го тура чемпионата Германии язвительным баннером. Фанаты из Мюнхена уверены, что командам, спонсором которых выступает компания "Ред Булл", нет места в футболе. Напомним, что победитель этой встречи сможет единолично возглавить турнирную таблицу.

"Лейпциг, Зальцбург и Нью-Йорк – для вас нет места в нашем спорте!" – написано на баннере.

 

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