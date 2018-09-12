Боатенг рассказал, почему решил остаться в "Баварии"

Защитник "Баварии" Джером Боатенг рассказал, почему не захотел менять клубную прописку минувшим летом. По словам футболиста, главный тренер мюнхенцев Нико Ковач дал ему понять, что он важен для команды.

В летнее трансферное окно "ПСЖ" и "МЮ" активно интересовались немецким защитником, но Боатенг в итоге принял решение остаться в Мюнхене.

- Тренер с самого начала выразил мне свою признательность и доверие, - приводит Bild слова Боатенга. - Нико Ковач дал мне понять, что я очень важен для него и клуба. "ПСЖ" и "МЮ"? Это был не побег, а жажда чего-то нового. Но я чувствую себя хорошо в "Баварии", это один из крупнейших клубов в мире. Моуринью я звонил лично и сказал ему, что его интерес для меня - честь. Это был хороший разговор, в котором я объяснил ему, почему не перейду в "МЮ".

В прошлом сезоне Боатенг провел 31 матч в составе "Баварии", забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.