Боатенг не собирается уходить из "Баварии"

Защитник "Баварии" Джером Боатенг подчеркнул, что не думает о смене клубной прописки. Ранее сообщалось, что 28-летний немец недоволен своей ролью в составе мюнхенцев и готов к рассмотрению предложений от других команд.

- Я не думаю об уходе из "Баварии". Существует немного клубов, которые обладают такой же историей и силой, - приводит Sport Bild слова Боатенга. - Я выходил на поле не так часто, как бы мне этого хотелось, но мне помешали травмы. Понятно, что из-за этого ты не можешь быть абсолютно счастлив.

Напомним, что в текущем сезоне Боатенг поревел в составе мюнхенцев 21 матч во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.