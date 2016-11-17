18:07 | ФУТБОЛ — Германия

Боатенг готов к матчу с дортмундской "Боруссией"

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Защитник "Баварии" Жером Боатенг, пропустивший матчи за сборную Германии с Сан-Марино (8:0) и Италией (0:0) из-за проблемы с коленом, может сыграть во встрече 11-го тура бундеслиги с дортмундской "Боруссией". Вратарь Мануэль Нойер выздоровел и сегодня работал в общей группе. Полузащитники Арьен Роббен и Хави Мартинес работали по индивидуальной программе.

– У меня все хорошо. Я нормально тренировался на этой неделе, – цитирует Боатенга официальный сайт "Баварии". – Пауза пошла на пользу. Играть с "Боруссией" всегда очень интересно. Именно по таким встречам можно определить свой уровень. Безусловно, это очень яркой событие в сезоне.

 

 

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