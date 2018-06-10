Бэйл не хочет переходить в "Баварию"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл не намерен переходить в "Баварию", информирует Mirror. 28-летний валлиец мог бы заменить Арьена Роббена, однако он не хочет играть в бундеслиге в случае ухода из "Королевского клуба". Приоритетным вариантом для него является английская премьер-лига.

На Бэйла претендует "Манчестер Юнайтед". Ранее сообщалось, что клуб готов заплатить за него более 85 миллионов фунтов. Текущее соглашение 28-летнего валлийца с "Реалом" рассчитано до 2022 года. "Манчестер Юнайтед" хотел подписать Бэйла у "Тоттенхэма" еще в 2013 году, но в итоге игрок перешел в "Реал".