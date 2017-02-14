12:13 | ФУТБОЛ — Германия

Бернд Шустер: "Левандовски - жертва Анчелотти"

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Известный немецкий тренер Бернд Шустер подчеркнул, что нападающий "Баварии" Роберт Левандовски стал менее результативен под руководством Карло Анчелотти. По словам специалиста, поляку было легче забивать, когда командой руководил Хосеп Гвардьола.

В минувшем сезоне Левандовски стал лучшим бомбардиром первенства, забив 30 голов. В текущем - форвард 15 раз поразил ворота соперника.

- Левандовски - жертва Анчелотти, - приводит Bild слова Шустера. - При Гвардьоле "Бавария" создавала для него отличные голевые моменты. Теперь же нападающему приходится делать чудеса, чтобы поразить ворота соперника.

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Материалы REN-TV

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