Бернд Шустер: "Левандовски - жертва Анчелотти"

Известный немецкий тренер Бернд Шустер подчеркнул, что нападающий "Баварии" Роберт Левандовски стал менее результативен под руководством Карло Анчелотти. По словам специалиста, поляку было легче забивать, когда командой руководил Хосеп Гвардьола.

В минувшем сезоне Левандовски стал лучшим бомбардиром первенства, забив 30 голов. В текущем - форвард 15 раз поразил ворота соперника.

- Левандовски - жертва Анчелотти, - приводит Bild слова Шустера. - При Гвардьоле "Бавария" создавала для него отличные голевые моменты. Теперь же нападающему приходится делать чудеса, чтобы поразить ворота соперника.