Бернд Холлербах: "Если хочешь зацепиться за очки на "Альянц Арене", то нужно быть неприятным соперником"

Главный тренер "Гамбурга" Бернд Холлербах после крупного поражения от "Баварии" в матче 26-го тура чемпионата Германии (0:6) посетовал на то, что дали слишком много свободного пространства сопернику.

- Мы хотели спокойно начать матч и активно прессинговать, - цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Холлербаха. - Если предоставляешь "Баварии" свободное пространство, то происходит то, что сегодня произошло с нами. 18 минут спустя матч можно было заканчивать. Если хочешь зацепиться за очки на "Альянц Арене", то нужно быть неприятным соперником. То, как мы проиграли, мне не понравилось. В предыдущих матчах мы играли по-другому. С таким подходом рассчитывать было не на что.