"Бенфика" отыгралась с 0:2 и обыграла "Боруссию" по пенальти

"Бенфика" обыграла дортмундскую "Боруссию" (2:2, по пенальти - 4:3) в матче предсезонного турнира International Champions Cup.

По ходу матча немецкий клуб вел со счетом 2:0. Оба мяча забил Максимилиан Филипп. У "Бенфики" отличились Андре Алмейда и Альфа Семеду.

International Champions Cup

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Бенфика" (Португалия) - 2:2 (2:0), по пенальти - 3:4

Голы: Филипп, 20, 22 - Алмейда, 51, Семеду, 69

"Боруссия": Хитц, Диалло (Дикманн, 61), Шмельцер (Загаду, 46), Толян (Хакими, 61), Топрак (Пипер, 62), Дауд (Серхио Гомес, 62), Пулишич (Вольф, 46), Филипп (Исак, 62), Гетце (Роде, 62), Ларсен (Санчо, 62), Шахин (Бурнич, 62).

"Бенфика": Свилар, Жардел (Лема, 84), Гримальдо (Юри Рибейру, 66), Андре Алмейда (Эбуэхи, 84), Диаш (Конти, 66), Жедсон Фернандеш (Жонас, 66), Фейса (Альфа Семеду, 66), Рафа Силва (Серви, 46), Пицци (Самарис, 66), Живкович (Сальвио, 46), Кастильо (Феррейра, 46).