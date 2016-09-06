20:27 | ФУТБОЛ — Германия

Бенедикт Хеведес: "В "Шальке" понимают, что "Бавария" - лучшая команда Германии"

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Защитник "Шальке" Бенедикт Хеведес в преддверии матча 2-го тура чемпионата Германии с "Баварией" подчеркнул, что не боится противостояния с нападающим мюнхенцев Томасом Мюллером. Он отметил, что на поле встретятся команды, а не два конкретных игрока.

- Я не боюсь Мюллера, - приводит Bild слова Хеведеса. - Эта встреча не станет нашим личным противостоянием. При этом мы понимаем, что "Бавария" - лучшая команда в Германии. "Шальке" должен сделать выводы и выступить лучше, чем в игре предыдущего тура.

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