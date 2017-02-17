Беллараби встал в один ряд с Бородюком

Полузащитник "Байера" Карим Беллараби, открывший счет в гостевом матче 21-го тура чемпионата Германии против "Аугсбурга", встал в один ряд с российским нападающим "Шальке" и "Фрайбурга" Александром Бородюком.

Мяч немецкого хавбека стал 50-тысячным голом бундеслиги. Бородюк в апреле 1994-го, выступая за "Фрайбург", также забил юбилейный для бундеслиги гол - его мяч в ворота "Вердера" стал 30-тысячным.

БУНДЕСЛИГА

50 000 ГОЛОВ

Голы забиты

46 вратарями 214 на первой минуте 617 в добавленное время 984 в свои ворота 3370 игроками, вышедшими на замены 3391 с пенальти 6304 в первую четверть часа 10 717 в последнюю четверть часа 21 784 в первом тайме 28 215 во втором тайме

Первый гол

Дата Матч Автор 24 августа 1963 года Вердер - Боруссия Д - 3:2 Тимо Конецка

Самые быстрые голы

Время Сезон Матч Автор 9 секунд 2014/15 Боруссия Д - Байер - 0:2 Карим Беллараби 9 секунд 2015/16 Хоффенхайм - Бавария - 1:2 Кевин Фолланд

Самый быстрый хет-трик

Минуты Сезон Матч Автор 51-55 2015/16 Бавария - Вольфсбург - 5:1 Роберт Левандовски

Самый дальний точный удар

Сезон Матч Дистанция Автор 2014/15 Падерборн - Ганновер - 2:0 83 метра Моритц Штоппелькамп

Бомбардиры

1. Герд Мюллер Бавария 365 2. Клаус Фишер Мюнхен 1860, Шальке, Кельн, Бохум 268 3. Клаудио Писарро Бавария, Вердер 190

Самый забивающий вратарь

Ханс Йерг Бутт Гамбург, Байер 26

Больше всех голов с пенальти

Манфред Кальц Гамбург 53

Больше всех автоголов

Манфред Кальц Гамбург 6 Николче Новески Майнц 6

Самый молодой автор гола