Беллараби встал в один ряд с Бородюком

Полузащитник "Байера" Карим Беллараби, открывший счет в гостевом матче 21-го тура чемпионата Германии против "Аугсбурга", встал в один ряд с российским нападающим "Шальке" и "Фрайбурга" Александром Бородюком.
Мяч немецкого хавбека стал 50-тысячным голом бундеслиги. Бородюк в апреле 1994-го, выступая за "Фрайбург", также забил юбилейный для бундеслиги гол - его мяч в ворота "Вердера" стал 30-тысячным.
БУНДЕСЛИГА
50 000 ГОЛОВ
Голы забиты
|
46
|
вратарями
|
214
|
на первой минуте
|
617
|
в добавленное время
|
984
|
в свои ворота
|
3370
|
игроками, вышедшими на замены
|
3391
|
с пенальти
|
6304
|
в первую четверть часа
|
10 717
|
в последнюю четверть часа
|
21 784
|
в первом тайме
|
28 215
|
во втором тайме
Первый гол
|
Дата
|
Матч
|
Автор
|
24 августа 1963 года
|
Вердер - Боруссия Д - 3:2
|
Тимо Конецка
Самые быстрые голы
|
Время
|
Сезон
|
Матч
|
Автор
|
9 секунд
|
2014/15
|
Боруссия Д - Байер - 0:2
|
Карим Беллараби
|
9 секунд
|
2015/16
|
Хоффенхайм - Бавария - 1:2
|
Кевин Фолланд
Самый быстрый хет-трик
|
Минуты
|
Сезон
|
Матч
|
Автор
|
51-55
|
2015/16
|
Бавария - Вольфсбург - 5:1
|
Роберт Левандовски
Самый дальний точный удар
|
Сезон
|
Матч
|
Дистанция
|
Автор
|
2014/15
|
Падерборн - Ганновер - 2:0
|
83 метра
|
Моритц Штоппелькамп
Бомбардиры
|
1. Герд Мюллер
|
Бавария
|
365
|
2. Клаус Фишер
|
Мюнхен 1860, Шальке, Кельн, Бохум
|
268
|
3. Клаудио Писарро
|
Бавария, Вердер
|
190
Самый забивающий вратарь
|
Ханс Йерг Бутт
|
Гамбург, Байер 26
Больше всех голов с пенальти
|
Манфред Кальц
|
Гамбург
|
53
Больше всех автоголов
|
Манфред Кальц
|
Гамбург
|
6
|
Николче Новески
|
Майнц
|
6
Самый молодой автор гола
|
Сезон
|
Игрок
|
Матч
|
Возраст
|
2005/06
|
Нури Шахин
|
Нюрнберг - Боруссия Д - 1:2
|
17 лет 2 месяца 21 день