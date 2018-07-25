Полузащитник "Байера" Карим Беллараби потерял сознание во время товарищеского матча против "Вупперталера" (2:0). По данным пресс-службы леверкузенцев, ухудшение самочувствия 28-летнего хавбека связано с истощением организма.

Беллараби был без сознания некоторое время, врачи оперативно привели его в чувство. После этого игрок был госпитализирован, где прошел медицинское обследование. Его здоровью ничего не угрожало, но он был вынужден провести ночь под наблюдением врачей.