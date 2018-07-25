Полузащитник "Байера" Карим Беллараби потерял сознание во время товарищеского матча против "Вупперталера" (2:0). По данным пресс-службы леверкузенцев, ухудшение самочувствия 28-летнего хавбека связано с истощением организма.
Беллараби был без сознания некоторое время, врачи оперативно привели его в чувство. После этого игрок был госпитализирован, где прошел медицинское обследование. Его здоровью ничего не угрожало, но он был вынужден провести ночь под наблюдением врачей.
Karim is doing well and has received the all-clear from the medical staff, but will remain in the hospital overnight for observation.– Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 24 июля 2018 г.
Thanks again for your concern and all of your well wishes! 🙏