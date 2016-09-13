20:42 | ФУТБОЛ — Германия

Беккенбауэр получил 5,5 миллионов евро за работу в заявочном комитете ЧМ-2006

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Легенда немецкого футбола Франц Беккенбауэр во время работы на посту главы заявочного комитета ЧМ-2006 получил 5,5 миллионов евро, утверждает Der Spiegel. При этом сам Беккенбауэр заявлял, что работал в комитете на общественных началах. Также, по информации источника, почетный президент "Баварии" утаил эти деньги от финансовых органов, а в итоге уплатил налоги лишь в конце 2010 года.

Ранее сообщалось, что Беккенбауэр может оказаться под следствием в связи с расследованием швейцарской прокуратуры по поводу получения Германией права на проведение ЧМ-2006.

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