"Байер" в первом матче Коркута не смог обыграть "Вердер"

"Байер" под руководством нового главного тренера Тайфуна Коркута на своем поле сыграл вничью с "Вердером" в матче 24-го тура чемпионата Германии - 1:1. На гол Кевина Фолланда бременцы ответили точным ударом Клаудио Писарро. Леверкузенцы могли вырвать победу в компенсированное время, но Емер Топрак не реализовал пенальти.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

24-й тур

"Байер" - "Вердер" - 1:1 (1:0)

Голы: Фолланд, 7 (1:0). Писарро, 79 (1:1).

Нереализованный пенальти: Емер Топрак (Байер), 90+6 (вратарь)

"Байер": Лено, Емер Топрак, Драгович, Венделл, Хенрикс, Баумгартлингер, Кампль, Беллараби (Хаферц, 64), Брандт (Мехмеди, 74), Эрнандес (Кисслинг, 82), Фолланд.

"Вердер": Видвальд, Мойсандер, Сане, Гебреселассие (Писарро, 76), Велькович, Юнузович (Кайнц, 90+2), Бартельс, Эггештайн, Гриллич (Делэйни, 67), Бауэр, Крузе.

Предупреждения: Венделл, 20. Гебреселассие, 66. Писарро, 80.

Удаление: Венделл (Байер), 90.

Судья: ШТИЛЕР (Германия).

10 марта. Леверкузен. Стадион BayArena.