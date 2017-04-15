"Байер" в меньшинстве не проиграл "Баварии"

В матче 29-го тура чемпионата Германии "Байер" на своем поле сыграл вничью с "Баварией" – 0:0. При этом хозяева с 59-й минуты действовали в меньшинстве после удаления Тина Едвая. Отметим, что мюнхенцы потеряли очки во второй раз в трех последних турах бундеслиги.

"Бавария" по-прежнему лидирует в чемпионате, ее отрыв от идущего вторым "Лейпцига" составляет 8 очков. "Байер" занимает 11-ю строчку.

Чемпионат Германии

Бундеслига

29-й тур

"Байер" – "Бавария" – 0:0

"Байер": Лено, Хильберт, Емер Топрак, Едвай, Венделл, Баумгартлингер, Арангис (Драгович, 62), Кампль, Брандт (Беллараби, 66), Хаферц (Бэйли, 88), Фолланд.

"Бавария": Нойер, Рафинья, Хави Мартинес (Лам, 72), Алаба, Бернат, Видаль, Мюллер, Тиагу Алькантара, Дуглас Коста (Роббен, 60), Коман (Хаби Алонсо, 70), Киммих.

Предупреждения: Арангис, 37. Едвай, 50.

Удаление: Едвай, 59.

Судья: Зиберт.

15 апреля. Леверкузен. Стадион "БайАрена".