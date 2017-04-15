"Байер" в меньшинстве не проиграл "Баварии"

В матче 29-го тура чемпионата Германии "Байер" на своем поле сыграл вничью с "Баварией" – 0:0. При этом хозяева с 59-й минуты действовали в меньшинстве после удаления Тина Едвая. Отметим, что мюнхенцы потеряли очки во второй раз в трех последних турах бундеслиги.
"Бавария" по-прежнему лидирует в чемпионате, ее отрыв от идущего вторым "Лейпцига" составляет 8 очков. "Байер" занимает 11-ю строчку.
Чемпионат Германии
Бундеслига
29-й тур
"Байер" – "Бавария" – 0:0
"Байер": Лено, Хильберт, Емер Топрак, Едвай, Венделл, Баумгартлингер, Арангис (Драгович, 62), Кампль, Брандт (Беллараби, 66), Хаферц (Бэйли, 88), Фолланд.
"Бавария": Нойер, Рафинья, Хави Мартинес (Лам, 72), Алаба, Бернат, Видаль, Мюллер, Тиагу Алькантара, Дуглас Коста (Роббен, 60), Коман (Хаби Алонсо, 70), Киммих.
Предупреждения: Арангис, 37. Едвай, 50.
Удаление: Едвай, 59.
Судья: Зиберт.
15 апреля. Леверкузен. Стадион "БайАрена".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/