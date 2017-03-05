"Байер" уволил Шмидта

"Байер" отправил в отставку главного тренера Роджера Шмидта. Имя нового наставника будет названо в ближайшее время. Шмидт возглавлял "аптекарей" с лета 2014 года. В первом сезоне "Байер" занял четвертое место в чемпионате, во втором - третье, а сейчас занимает девятую строчку в турнирной таблице.

- Шмидт - это топ-тренер, и мы все уважаем его, - приводит пресс-служба "Байера" слова спортивного директора клуба Руди Феллера. - Но сейчас команде нужны изменения, если мы хотим выполнить цели на сезон. Смена тренера должна придать новый импульс игрокам. У нас хорошая команда, но в этом сезоне это проявлялось не так часто.