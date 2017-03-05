17:11 | ФУТБОЛ — Германия

"Байер" уволил Шмидта

0
0
0
0
1

"Байер" отправил в отставку главного тренера Роджера Шмидта. Имя нового наставника будет названо в ближайшее время. Шмидт возглавлял "аптекарей" с лета 2014 года. В первом сезоне "Байер" занял четвертое место в чемпионате, во втором - третье, а сейчас занимает девятую строчку в турнирной таблице.

- Шмидт - это топ-тренер, и мы все уважаем его, - приводит пресс-служба "Байера" слова спортивного директора клуба Руди Феллера. - Но сейчас команде нужны изменения, если мы хотим выполнить цели на сезон. Смена тренера должна придать новый импульс игрокам. У нас хорошая команда, но в этом сезоне это проявлялось не так часто. 

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

давно пора было от этого шабашника избавиться - даже ЦСКА обыграть не мог)

17:14

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ