"Байер" разгромил "Хоффенхайм" и вышел на второе место в бундеслиге

"Байер" разгромил "Хоффенхайм" в матче 19-го тура чемпионата Германии. В другом поединке "РБ Лейпциг" уступил "Фрайбургу". Это позволило леверкузенцам выйти на второе место в турнирной таблице.

Чемпионат Германии

Бундеслига

19-й тур

"Фрайбург" - "РБ Лейпциг" - 2:1 (0:0)

Голы: Вернер, 65 (0:1). Хаберер, 72 (1:1). Кох, 76 (2:1).

"Фрайбург": Шволов (Гикевич, 27), Гульде, Гюнтер, Кемпф, Штенцель, Чаглар Сеюнджю, Кох, Абраши, Хаберер (Кляйндинст, 81), Петерсен, Хелер (Станко, 90+2).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Бернарду, Упамекано, Кампль, Забитцер, Лаймер, Демме, Брума (Конате, 88), Вернер, Огюстен (Поульсен, 71).

Судья: Бранд.

"Хоффенхайм" - "Байер" - 1:4 (0:1)

Голы: Бэйли, 43 (0:1). Баумгартлингер, 51 (0:2). Аларио, 70 (0:3). Солои, 86 (1:3). Аларио, 90+3 (1:4).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Бичакчич (Ут, 58), Хюбнер, Фогт, Рупп (Крамарич, 56), Гнабри, Цубер, Гайгер, Гриллич (Амири, 62), Солои.

"Байер": Лено, С.Бендер, Та, Венделл (Хенрикс, 85), Л.Бендер (Рецос, 68), Баумгартлингер, Арангис, Брандт (Мехмеди, 78), Фолланд, Аларио, Бэйли.

Предупреждения: Л.Бендер, 42. Бичакчич, 47. Гриллич, 59.

Судья: Иттрих.

"Вольфсбург" - "Айнтрахт" - 1:3 (0:2)

Голы: Алле, 18 (0:1). Чэндлер, 22 (0:2). Арнольд, 66 (1:2). Йович, 85 (1:3).

"Майнц" - "Штутгарт" - 3:2 (1:1)

Голы: Бадштубер, 19 (0:1). Муто, 45+2 (1:1). Муто, 54 (2:1). Хольтманн, 64 (3:1). Гинчек, 90+1 (3:2).

"Боруссия" М - "Аугсбург" - 2:0 (1:0)

Голы: Гинтер, 10 (1:0). Азар, 90 (2:0).