"Байер" проиграл "Боруссии" из Менхенгладбаха и опустился на 10-е место

"Боруссия" из Менхенгладбаха переиграла "Байер" в матче 18-го тура чемпионата Германии. Единственный гол встречи забил Алассан Плеа.

"Боруссия" располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Германии, имея в своем активе 36 очков, "Байер" опустился на 10-е место с 24 очками.

В другом матче дня "Аугсбург" уступил "Фортуне" - 1:2.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

18-й тур

"Байер" - "Боруссия М" - 0:1 (0:1)

Гол: Плеа, 37.

"Байер": Градецки, С.Бендер, Та, Венделл, Л.Бендер, Арангис, Беллараби, Брандт, Хаверц, Фолланд, Бэйли (Аларио, 69).

"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Гинтер, Ланг, Эльведи, Штробль, Хофманн (Нойхаус, 89), Закария (Крамер, 81), Штиндль, Азар, Плеа (Херрманн, 71).

Предупреждения: Вендт, 58. С.Бендер, 68. Штиндль, 70.

Судья: Зиберт (Германия).

19 января. Леверкузен. Стадион "БайАрена".

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

18-й тур

"Аугсбург" - "Фортуна Д" - 1:2 (0:1)



Голы: Дукш, 45 (0:1). Шмид, 64 (1:1). Раман, 89 (1:2).



"Аугсбург": Кобель, Хинтереггер, Фрамбергер, Макс (Кальсен-Бракер, 84), Дансо, Байер, Моравек (Рихтер, 74), Шмид, Грегорич (Кордова, 61), Хан, Финнбогасон.

"Фортуна Д": Ренсинг, Каминьски, Гиссельманн, Каан Айхан, Моралес, Усами (Раман, 68), Циммерманн, Штегер, Дукш, Кенан Караман (Хеннингс, 84), Лукебакио (Баркок, 76).



Предупреждения: Моравек, 25. Финнбогасон, 60. Усами, 63. Кальсен-Бракер, 90+1.



Судья: Дингерт (Германия).

19 января. Аугсбург. Стадион "WWK Arena (SGL-Arena)".

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