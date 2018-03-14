"Байер" показал фото самого быстрого человека с Болтом

"Байер" в Твиттере опубликовал фотографию нападающего команды Леона Бэйли с восьмикратным олимпийским чемпионом Усэйном Болтом. Фотография ямайских спортсменов подписана следующим образом: "Самый быстрый человек на Земле с Усэйном Болтом".

Напомним, Бэйли выступает за леверкузенцев с января 2017 года. В этом сезоне форвард принял участие в 25 матчах на клубном уровне, забив 11 мячей и сделав 5 голевых передач.