"Байер" показал фото самого быстрого человека с Болтом

"Байер" в Твиттере опубликовал фотографию нападающего команды Леона Бэйли с восьмикратным олимпийским чемпионом Усэйном Болтом. Фотография ямайских спортсменов подписана следующим образом: "Самый быстрый человек на Земле с Усэйном Болтом".
Напомним, Бэйли выступает за леверкузенцев с января 2017 года. В этом сезоне форвард принял участие в 25 матчах на клубном уровне, забив 11 мячей и сделав 5 голевых передач.
The fastest man in the world and @usainbolt 😜– Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 14 марта 2018 г.
🇯🇲🇯🇲🇯🇲🇯🇲🇯🇲🇯🇲🇯🇲 pic.twitter.com/fIc1iGBSiv
NickNo
Мастера заголовков.
14:43