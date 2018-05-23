"Байер" подписал экс-голкипера "Айнтрахта" Градецки

Финский голкипер Лукаш Градецки покинул "Айнтрахт" и стал игроком "Байера", сообщает официальный сайт клуба из Леверкузена.

Контракт с "Айнтрахтом" у футболиста истекает 30 июня 2018 года, и он сможет присоединиться к новому клубу на правах свободного агента. Соглашение с "Байером" будет действовать до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне 28-летний вратарь провел 34 матча в бундеслиге, пропустил 45 мячей и семь раз отыграл "на ноль".