18:24 | ФУТБОЛ — Германия

"Байер" перед ЦСКА обыграл "Гамбург"

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"Байер" в домашнем матче 2-го тура чемпионата Германии одержал волевую победу над "Гамбургом" – 3:1. Решающий мяч в компенсированное время второго тайма забил нападающий Йоэль Похьянпало, оформивший в этой встрече хет-трик. Отметим, что следующий матч "Байер" проведет дома 14 сентября против ЦСКА в рамках 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

В параллельных встречах чемпионата Германии "Вольфсбург" и "Кельн" сыграли вничью (1:1), а "Дармштадт" обыграл "Айнтрахт".

Чемпионат Германии

Бундеслига

2-й тур

"Байер" - "Гамбург" - 3:1 (0:0)

Голы: Вуд, 58 (0:1). Похьянпало, 79 (1:1). Похьянпало, 90+1 (2:1). Похьянпало, 90+4 (3:1).

"Байер": Лено, Хенрикс, Омер Топрак, Та, Венделл (Едвай, 88), Беллараби (Брандт, 3), Кампль, Бендер, Мехмеди (Похьянпало, 72), Эрнандес, Хакан Чалханоглу.

"Гамбург": Адлер, Сакаи, Спахич, Клебер, Острцолек, Мюллер, Хант, Холтби (Экдаль, 66), Грегорич, Костич (Халилович, 86), Вуд (Ласогга, 81).

Предупреждения: Та, 71. Хант, 83. Кампль, 90.

Судья: Вельц.

10 сентября. Леверкузен. BayArena.

"Вольфсбург" - "Кельн" - 0:0

"Вольфсбург": Кастелс, Брума, Кнохе, Родригес, Блащиковски, Луиз Густаву, Дидави (Брекало, 79), Калиджури (Бруну Энрике, 63), Дракслер, Герхардт (Арнольд, 62), Гомес.

"Кельн": Мюллер, Маврай, Серенсен, Хайнц, Хектор, Леманн (Младенович, 87), Риссе, Хегер, Биттенкурт, Модест (Цоллер, 79), Осако (Йоич, 67).

Предупреждения: Калиджури, 30. Блащиковски, 57. Леманн, 67. Хегер, 67. Биттенкурт, 74.

Судья: Винкманн.

10 сентября. Вольфсбург. Volkswagen Arena.

"Дармштадт" - "Айнтрахт" Ф - 1:0 (0:0)

Гол: Сиригу, 90.

Судья: Цвайер.

10 сентября. Дармштадт. Merck-Stadion am Bollenfalltor.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vladimir Semenovich

ЦСКА не Гамбург, ему далеко до Гамбурга, Байеру будет гораздо легче.

19:29

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