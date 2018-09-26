"Байер" одержал вторую победу в сезоне, одолев "Фортуну"

"Байер" победил на выезде "Фортуну" в пятом туре чемпионата Германии. Для леверкузенцев это вторая победа в сезоне, они поднялись на десятое место в таблице.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
5-й тур
"Фортуна" - "Байер" - 1:2 (0:0)
Голы: Фолланд, 50 (0:1). Фолланд, 60 (0:2). Хеннингс, 90+4 - с пенальти (1:2).
"Фортуна": Ренсинг, Каминьски, Гиссельманн, Каан Айхан, Циммер (Усами, 74), Моралес, Циммерманн, Штегер (Дукш, 65), Соботтка, Хеннингс, Раман (Лукебакио, 58).
"Байер": Градецки, С.Бендер, Та, Едвай (Вайзер, 46), Венделл, Л.Бендер (Драгович, 72), Кор, Хаферц (Брандт, 65), Фолланд, Телин, Бэйли.
Предупреждения: Бэйли, 42. Хаферц, 42. Каан Айхан, 42. Моралес, 73.
Судья: Грефе (Германия).
26 сентября. Дюссельдорф. Стадион "ESPRIT-Arena".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2018-2019/