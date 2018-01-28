"Байер" одержал вторую победу подряд, обыграв "Майнц"

"Байер" дома обыграл "Майнц" (2:0) в матче 20-го тура чемпионата Германии. Победу леверкузенцам принесли точные удары Леона Бэйли и Венделла.

Отметим, что для хозяев поля эта победа стала второй подряд. Гости, в свою очередь, потепели третье поражение в пяти последних встречах (1 победа, 1 ничья, 3 поражения).

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20-й тур

"Байер" - "Майнц" - 2:0 (0:0)

Голы: Бэйли, 48 (1:0). Венделл, 68 - с пенальти (2:0).

"Байер": Лено, С.Бендер, Та, Венделл, Л.Бендер (Хенрикс, 64), Баумгартлингер (Кор, 28), Арангис, Брандт (Хаферц, 82), Фолланд, Аларио, Бэйли.

"Майнц": Центнер, Брозински (Берггрен, 61), Донати, Диалло, Хак, де Йонг (Хольтманн, 61), Латца, Куайсон, Гбамен, Сердар, Муто (Уджа, 75).

Предупреждения: Бэйли, 2. де Йонг, 18. Донати, 67.

Судья: Вилленборг.

28 января. Леверкузен. Стадион BayArena.