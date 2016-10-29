"Байер" обыграл "Вольфсбург", а "Лейпциг" одолел "Дармштадт"

В матче 9-го тура чемпионата Германии "Лейпциг" взял верх над "Дармштадтом", а "Байер" обыграл на выезде "Вольфсбург" со счетом 2:1. Напомним, что леверкузенская команда играет в одной группе Лиги чемпионов с ЦСКА.

Чемпионат Германии

Бундеслига

9-й тур

"Вольфсбург" – "Байер" – 1:2 (1:0)

Голы: Арнольд, 37 (1:0). Мехмеди, 79 (1:1). Едвай, 83 (1:2).

"Вольфсбург": Бенальо, Кнохе (Хансен, 8), Родригес, Блащиковски, Луиз Густаву, Калиджури, Дракслер (Брекало, 78), Арнольд, Зегуйн (Майораль, 87), Герхардт, Гомес.

"Байер": Лено, Драгович, Едвай, Венделл, Хенрикс, Бендер (Баумгартлингер, 77), Арангис (Хаферц, 70), Кампль, Брандт, Эрнандес, Мехмеди (Кисслинг, 87).

Предупреждения: Мехмеди, 59. Бендер, 65. Венделл, 71. Брекало, 80.

Судья: Штилер (Германия).

"Дармштадт" – "Лейпциг" – 0:2 (0:0)

Голы: Забитцер, 57 (0:1). Забитцер, 82 (0:2).

"Майнц" – "Ингольштадт" – 2:0 (0:0)

Голы: Юнус Малли, 51 – с пенальти (1:0). Озтунали, 85 (2:0).

Удаление: Кристиансен (Ингольштадт), 86.