"Байер" обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" и поднялся на третье место в бундеслиге

В матче 26-го тура чемпионата Германии "Байер" дома обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 2:0. В составе хозяев отличились нападающий Лукас Аларио и полузащитник Юлиан Брандт.

Леверкузенцы благодаря этой победе поднялись на третье место бундеслиги, набрав 44 очка. "Боруссия", в активе которой 35 очков, занимает девятую строчку.

Чемпионат Германии

Бундеслига

26-й тур

"Байер" - "Боруссия" Менхенгладбах - 2:0 (1:0)

Голы: Аларио, 39 (1:0). Брандт, 90+3 (2:0).

"Байер": Лено, С.Бендер, Та, Венделл (Рецос, 90+2), Л.Бендер, Баумгартлингер, Арангис, Хаферц (Кор, 85), Фолланд, Аларио, Бэйли (Брандт, 69).

"Боруссия": Зоммер, Янчке (Кюизанс, 71), Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Грифо, Крамер, Закария (Дрмич, 79), Штиндль, Бобадилья (Хофманн, 64), Азар.

Предупреждения: Закария, 61. Вестергорд, 69. Крамер, 74.

Судья: Хартманн.

10 марта. Леверкузен. Стадион BayArena.

Турнирная таблица чемпионата Германии