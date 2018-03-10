"Байер" обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" и поднялся на третье место в бундеслиге

В матче 26-го тура чемпионата Германии "Байер" дома обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 2:0. В составе хозяев отличились нападающий Лукас Аларио и полузащитник Юлиан Брандт.
Леверкузенцы благодаря этой победе поднялись на третье место бундеслиги, набрав 44 очка. "Боруссия", в активе которой 35 очков, занимает девятую строчку.
Чемпионат Германии
Бундеслига
26-й тур
"Байер" - "Боруссия" Менхенгладбах - 2:0 (1:0)
Голы: Аларио, 39 (1:0). Брандт, 90+3 (2:0).
"Байер": Лено, С.Бендер, Та, Венделл (Рецос, 90+2), Л.Бендер, Баумгартлингер, Арангис, Хаферц (Кор, 85), Фолланд, Аларио, Бэйли (Брандт, 69).
"Боруссия": Зоммер, Янчке (Кюизанс, 71), Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Грифо, Крамер, Закария (Дрмич, 79), Штиндль, Бобадилья (Хофманн, 64), Азар.
Предупреждения: Закария, 61. Вестергорд, 69. Крамер, 74.
Судья: Хартманн.
10 марта. Леверкузен. Стадион BayArena.