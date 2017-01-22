19:20 22 января | ФУТБОЛ — Германия

"Байер" обыграл "Герту"

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"Байер" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Германии нанес поражение "Герте" – 3:1. Дублем в составе победителей отметился полузащитник Хакан Чалханоглу.

Чемпионат Германии

Бундеслига

17-й тур

"Байер" - "Герта" - 3:1 (2:1)

Голы: Емер Топрак, 12 (1:0). Хакан Чалханоглу, 36 - с пенальти (2:0). Штокер, 44 (2:1). Хакан Чалханоглу, 88 (3:1).

"Байер": Лено, Емер Топрак, Драгович (Та, 8), Венделл, Хенрикс, Баумгартлингер, Кампль, Беллараби (Хаферц, 84), Хакан Чалханоглу, Брандт (Мехмеди, 75), Эрнандес.

"Герта": Ярстейн, Пекарик, Платтенхардт, Брукс, Штарк, Шельбред (Аллаги, 87), Лустенбергер, Штокер, Эссвайн (Харагути, 66), Дарида (Шибер, 82), Ибишевич.

Предупреждения: Ибишевич, 53. Штокер, 55.

Судья: Штилер.

22 января. Леверкузен. BayArena.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/

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