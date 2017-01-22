"Байер" обыграл "Герту"

"Байер" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Германии нанес поражение "Герте" – 3:1. Дублем в составе победителей отметился полузащитник Хакан Чалханоглу.
Чемпионат Германии
Бундеслига
17-й тур
"Байер" - "Герта" - 3:1 (2:1)
Голы: Емер Топрак, 12 (1:0). Хакан Чалханоглу, 36 - с пенальти (2:0). Штокер, 44 (2:1). Хакан Чалханоглу, 88 (3:1).
"Байер": Лено, Емер Топрак, Драгович (Та, 8), Венделл, Хенрикс, Баумгартлингер, Кампль, Беллараби (Хаферц, 84), Хакан Чалханоглу, Брандт (Мехмеди, 75), Эрнандес.
"Герта": Ярстейн, Пекарик, Платтенхардт, Брукс, Штарк, Шельбред (Аллаги, 87), Лустенбергер, Штокер, Эссвайн (Харагути, 66), Дарида (Шибер, 82), Ибишевич.
Предупреждения: Ибишевич, 53. Штокер, 55.
Судья: Штилер.
22 января. Леверкузен. BayArena.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/