"Байер" и "Вольфсбург" сыграли вничью, Гомес оформил хет-трик

"Байер" в домашнем матче 26-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с "Вольфсбургом" - 3:3. В составе "волков" все три гола забил нападающий Марио Гомес.
Чемпионат Германии
Бундеслига
26-й тур
"Байер" - "Вольфсбург" - 3:3 (1:0)
Голы: Беллараби, 40 (1:0). Фолланд, 65 (2:0). Гомес, 80 (2:1). Гомес, 83 (2:2). Гомес, 87 - с пенальти (2:3). Хаферц, 89 (3:3).
"Байер": Лено, Хильберт, Емер Топрак, Драгович, Венделл (Хенрикс, 46), Баумгартлингер, Арангис, Беллараби, Кисслинг (Брандт, 80), Мехмеди (Хаферц, 60), Фолланд.
"Вольфсбург": Кастелс, Виейринья (Зегуйн, 90+3), Кнохе, Хорн, Блащиковски, Луиз Густаву, Гилавоги, Юнус Малли (Треш, 46), Арнольд, Базур (Мебиус, 73), Гомес.
Предупреждения: Базур, 39. Арангис, 81. Луиз Густаву, 90.
Судья: Айтекин.
2 апреля. Леверкузен. Стадион "BayArena".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/