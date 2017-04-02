"Байер" и "Вольфсбург" сыграли вничью, Гомес оформил хет-трик

"Байер" в домашнем матче 26-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с "Вольфсбургом" - 3:3. В составе "волков" все три гола забил нападающий Марио Гомес.

Чемпионат Германии

Бундеслига

26-й тур

"Байер" - "Вольфсбург" - 3:3 (1:0)

Голы: Беллараби, 40 (1:0). Фолланд, 65 (2:0). Гомес, 80 (2:1). Гомес, 83 (2:2). Гомес, 87 - с пенальти (2:3). Хаферц, 89 (3:3).

"Байер": Лено, Хильберт, Емер Топрак, Драгович, Венделл (Хенрикс, 46), Баумгартлингер, Арангис, Беллараби, Кисслинг (Брандт, 80), Мехмеди (Хаферц, 60), Фолланд.

"Вольфсбург": Кастелс, Виейринья (Зегуйн, 90+3), Кнохе, Хорн, Блащиковски, Луиз Густаву, Гилавоги, Юнус Малли (Треш, 46), Арнольд, Базур (Мебиус, 73), Гомес.

Предупреждения: Базур, 39. Арангис, 81. Луиз Густаву, 90.

Судья: Айтекин.

2 апреля. Леверкузен. Стадион "BayArena".