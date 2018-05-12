17:26 | Футбол — Германия

"Байер" - "Ганновер": Болельщики хозяев подготовили красочный перформанс в честь Кисслинга


Перед началом матча 34-го тура чемпионата Германии между "Байером" и "Ганновером" болельщики хозяев подготовили красочный перформанс, посвященный форварду команды Штефану Кисслингу. 34-летний игрок завершает карьеру из-за беспокоящей его травмы бедра. 

Кисслинг выступает за "Байер" с 2006-го года. С 162 голами он является вторым бомбардиром в истории команды после Ульфа Кирстена (233). В нынешнем чемпионате Германии форвард провел семь матчей и не отметился результативными действиями.

Байер - Ганновер-96

 

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!