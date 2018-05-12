"Байер" - "Ганновер": Болельщики хозяев подготовили красочный перформанс в честь Кисслинга

Перед началом матча 34-го тура чемпионата Германии между "Байером" и "Ганновером" болельщики хозяев подготовили красочный перформанс, посвященный форварду команды Штефану Кисслингу. 34-летний игрок завершает карьеру из-за беспокоящей его травмы бедра.



Кисслинг выступает за "Байер" с 2006-го года. С 162 голами он является вторым бомбардиром в истории команды после Ульфа Кирстена (233). В нынешнем чемпионате Германии форвард провел семь матчей и не отметился результативными действиями.