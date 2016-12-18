21:24 | ФУТБОЛ — Германия

"Байер" дома уступил "Ингольштадту"

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"Байер" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Германии уступил "Ингольштадту" - 1:2. Решающий гол забил полузащитник Альмог Коэн.

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Бундеслига

15-й тур

"Байер" - "Ингольштадт" - 1:2 (0:1)

Голы: Моралес, 26 (0:1). Мехмеди, 63 (1:1). Коэн, 73 (1:2).

"Байер": Лено, Драгович, Да Коста (Венделл, 46), Та, Едвай (Хаферц, 82), Баумгартлингер (Брандт, 46), Арангис, Кампль, Хакан Чалханоглу, Эрнандес, Мехмеди.

"Ингольштадт": Хансен, Матип, Зуттнер, Тиссеран, Юнг (Левельс, 90+1), Хадергьонай, Гросс (Киттель, 75), Коэн, Моралес, Рожер, Лескано (Хинтерзеер, 75).

Предупреждения: Арангис, 35. Едвай, 58. Тиссеран, 76. Матип, 85.

Удаление: Арангис, 49.

Судья: Вилленборг.

18 декабря. Леверкузен. BayArena.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/

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