"Байер" дома уступил "Ингольштадту"

"Байер" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Германии уступил "Ингольштадту" - 1:2. Решающий гол забил полузащитник Альмог Коэн.
Чемпионат Германии
Бундеслига
15-й тур
"Байер" - "Ингольштадт" - 1:2 (0:1)
Голы: Моралес, 26 (0:1). Мехмеди, 63 (1:1). Коэн, 73 (1:2).
"Байер": Лено, Драгович, Да Коста (Венделл, 46), Та, Едвай (Хаферц, 82), Баумгартлингер (Брандт, 46), Арангис, Кампль, Хакан Чалханоглу, Эрнандес, Мехмеди.
"Ингольштадт": Хансен, Матип, Зуттнер, Тиссеран, Юнг (Левельс, 90+1), Хадергьонай, Гросс (Киттель, 75), Коэн, Моралес, Рожер, Лескано (Хинтерзеер, 75).
Предупреждения: Арангис, 35. Едвай, 58. Тиссеран, 76. Матип, 85.
Удаление: Арангис, 49.
Судья: Вилленборг.
18 декабря. Леверкузен. BayArena.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/