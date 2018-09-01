18:41 | Футбол — Германия

"Байер" дома проиграл "Вольфсбургу"


"Вольфсбург" обыграл на выезде "Байер" во втором туре чемпионата Германии - 3:1.

Чемпионат Германии

Бундеслига

2-й тур 

"Байер" - "Вольфсбург" - 1:3 (1:1)

Голы: Бэйли, 24 (1:0). Езджан, 36 - в свои ворота (1:1). Вегхорст, 55 (1:2). Штеффен, 60 (1:3). 

"Байер": Езджан, Драгович, Вайзер, Та, Венделл (Арангис, 59), Бендер, Брандт, Хаферц, Фолланд (Телин, 71), Аларио (Паулинью, 71), Бэйли.

"Вольфсбург": Перван, Брукс, Кнохе, Руссийон (Удуокхай, 84), Герхардт, Виллиам, Камачо, Арнольд, Штеффен (Мехмеди, 67), Брекало, Вегхорст (Гинчек, 81).

Предупреждения: Камачо, 22. Руссийон, 49. Драгович, 72. Телин, 73. Вайзер, 89. Гинчек, 90+3. 

Судья: Яблонски.

1 сентября. Леверкузен. Стадион "БайАрена".

"Айнтрахт" - "Вердер" - 1:2 (0:1)

Голы: Осако, 20 (0:1). Алле, 54 - с пенальти (1:1). Рашица, 90+6 (1:2). 

"Айнтрахт": Трапп, Абраам, Да Коста, Виллемс, Сальседо (Н`Дика, 11), Фернандеш, Костич, Торро, Гачинович (де Гузман, 68), Мюллер (Тавата, 35), Алле.

"Вердер": Павленка (Плогманн, 53), Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Баргфреде (Рашица, 83), Классен, М.Эггештайн, Крузе, Харник (Писарро, 59), Осако.

Предупреждения: Гачинович, 36. Баргфреде, 44. Велькович, 81. 

Удаление: Виллемс, 32. 

Судья: Шторкс.

1 сентября. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena".

"Аугсбург" - "Боруссия" М - 1:1 (1:0)

Голы: Грегорич, 12 (1:0). Плеа, 68 (1:1). 

"Аугсбург": Гифер, Хинтереггер, Гауэлеув, Макс, Байер, Ку Джа Чхоль (Гетце, 75), Шмид, Грегорич (Чи Дон Вон, 90), Хедира, Хан, Рихтер (Каиуби, 72).

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Янчке, Гинтер, Бейер (Закария, 46), Джонсон, Штробль, Хофманн, Нойхаус (Кюизанс, 89), Раффаэл (Плеа, 46), Азар.

Предупреждения: Макс, 20. Штробль, 23. Джонсон, 78. 

Судья: Вилленборг.

1 сентября. Аугсбург. Стадион "WWK Arena (SGL-Arena)".

"Хоффенхайм" - "Фрайбург" - 3:1 (0:1)

Голы: Хайнц, 36 (0:1). Солои, 50 (1:1). Солои, 63 (2:1). Крамарич, 90+4 (3:1). 

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек, Бичакчич (Акпогума, 19. Нордтвейт, 46), Шульц, Адамс Нуху (Крамарич, 44), Биттенкурт, Цубер, Гриллич, Солои, Жоэлинтон.

"Фрайбург": Шволов, Гульде (Кох, 89), Хайнц, Гюнтер, Штенцель, Франц, Хефлер, Гондорф, Петерсен, Нидерлехнер (Вальдшмидт, 81), Хелер (Терраццино, 66).

Предупреждения: Солои, 45. Гондорф, 45+3. Нидерлехнер, 61. 

Судья: Хартманн.

1 сентября. Зинсхайм. Стадион "WIRSOL Rhein-Neckar-Arena".

"Нюрнберг" - "Майнц" - 1:1 (0:1)

Голы: Матета, 25 (0:1). Исхак, 48 (1:1). 

"Нюрнберг": Бредлов, Марграйттер, Валентини, Лайбольд, Мюль, Беренс, Кубо, Петрак, Фукс (Годен, 88), Исхак, Паласиос Мартинес (Левен, 65).

"Майнц": Мюллер, Брозински, Белль, Ниакате (Бунгерт, 46), Кариколь, Максим (Боэтиус, 67), Куайсон, Баку, Кунде, Онисиво (Мвене, 81), Матета.

Предупреждения: Ниакате, 33. Кунде, 50. Петрак, 53. Беренс, 90. 

Судья: ВИНКМАНН (Германия).

1 сентября. Нюрнберг. Стадион "Stadion Nurnberg".

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2018-2019/

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