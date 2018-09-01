"Байер" дома проиграл "Вольфсбургу"

"Вольфсбург" обыграл на выезде "Байер" во втором туре чемпионата Германии - 3:1.
Чемпионат Германии
Бундеслига
2-й тур
"Байер" - "Вольфсбург" - 1:3 (1:1)
Голы: Бэйли, 24 (1:0). Езджан, 36 - в свои ворота (1:1). Вегхорст, 55 (1:2). Штеффен, 60 (1:3).
"Байер": Езджан, Драгович, Вайзер, Та, Венделл (Арангис, 59), Бендер, Брандт, Хаферц, Фолланд (Телин, 71), Аларио (Паулинью, 71), Бэйли.
"Вольфсбург": Перван, Брукс, Кнохе, Руссийон (Удуокхай, 84), Герхардт, Виллиам, Камачо, Арнольд, Штеффен (Мехмеди, 67), Брекало, Вегхорст (Гинчек, 81).
Предупреждения: Камачо, 22. Руссийон, 49. Драгович, 72. Телин, 73. Вайзер, 89. Гинчек, 90+3.
Судья: Яблонски.
1 сентября. Леверкузен. Стадион "БайАрена".
"Айнтрахт" - "Вердер" - 1:2 (0:1)
Голы: Осако, 20 (0:1). Алле, 54 - с пенальти (1:1). Рашица, 90+6 (1:2).
"Айнтрахт": Трапп, Абраам, Да Коста, Виллемс, Сальседо (Н`Дика, 11), Фернандеш, Костич, Торро, Гачинович (де Гузман, 68), Мюллер (Тавата, 35), Алле.
"Вердер": Павленка (Плогманн, 53), Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Баргфреде (Рашица, 83), Классен, М.Эггештайн, Крузе, Харник (Писарро, 59), Осако.
Предупреждения: Гачинович, 36. Баргфреде, 44. Велькович, 81.
Удаление: Виллемс, 32.
Судья: Шторкс.
1 сентября. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena".
"Аугсбург" - "Боруссия" М - 1:1 (1:0)
Голы: Грегорич, 12 (1:0). Плеа, 68 (1:1).
"Аугсбург": Гифер, Хинтереггер, Гауэлеув, Макс, Байер, Ку Джа Чхоль (Гетце, 75), Шмид, Грегорич (Чи Дон Вон, 90), Хедира, Хан, Рихтер (Каиуби, 72).
"Боруссия": Зоммер, Вендт, Янчке, Гинтер, Бейер (Закария, 46), Джонсон, Штробль, Хофманн, Нойхаус (Кюизанс, 89), Раффаэл (Плеа, 46), Азар.
Предупреждения: Макс, 20. Штробль, 23. Джонсон, 78.
Судья: Вилленборг.
1 сентября. Аугсбург. Стадион "WWK Arena (SGL-Arena)".
"Хоффенхайм" - "Фрайбург" - 3:1 (0:1)
Голы: Хайнц, 36 (0:1). Солои, 50 (1:1). Солои, 63 (2:1). Крамарич, 90+4 (3:1).
"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек, Бичакчич (Акпогума, 19. Нордтвейт, 46), Шульц, Адамс Нуху (Крамарич, 44), Биттенкурт, Цубер, Гриллич, Солои, Жоэлинтон.
"Фрайбург": Шволов, Гульде (Кох, 89), Хайнц, Гюнтер, Штенцель, Франц, Хефлер, Гондорф, Петерсен, Нидерлехнер (Вальдшмидт, 81), Хелер (Терраццино, 66).
Предупреждения: Солои, 45. Гондорф, 45+3. Нидерлехнер, 61.
Судья: Хартманн.
1 сентября. Зинсхайм. Стадион "WIRSOL Rhein-Neckar-Arena".
"Нюрнберг" - "Майнц" - 1:1 (0:1)
Голы: Матета, 25 (0:1). Исхак, 48 (1:1).
"Нюрнберг": Бредлов, Марграйттер, Валентини, Лайбольд, Мюль, Беренс, Кубо, Петрак, Фукс (Годен, 88), Исхак, Паласиос Мартинес (Левен, 65).
"Майнц": Мюллер, Брозински, Белль, Ниакате (Бунгерт, 46), Кариколь, Максим (Боэтиус, 67), Куайсон, Баку, Кунде, Онисиво (Мвене, 81), Матета.
Предупреждения: Ниакате, 33. Кунде, 50. Петрак, 53. Беренс, 90.
Судья: ВИНКМАНН (Германия).
1 сентября. Нюрнберг. Стадион "Stadion Nurnberg".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2018-2019/