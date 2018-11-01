"Баварию" травят в Твиттере и называют нацистами. Все из-за фото игрока в костюме арабского террориста

"Бавария" подверглась массовой травле в Твиттере из-за фотографии с Хэллоуинской вечеринки. Один из игроков нарядился в национальный арабский костюм и взял в руки коробки с надписью "опасно". Многие фанаты из арабских стран обиделись на фото и обвинили мюнхенцев в расизме. "Бавария" удалила твит, но атака продолжилась в комментариях к другим постам.

AboOmar_17: "Грязный расистский клуб. Мы требуем извинений".

Physician36: "Уважайте ваших мусульманских фанатов и извинитесь перед ними".

Isco_502: "Мы требуем немедленных официальных извинений, это абсолютно неприемлемо, и этот человек определенно расист".

Пользователь 2_md3 опубликовал фото Адольфа Гитлера, написав: "Настоящая легенда "Баварии". Клуб нацистов".

Matador781: "Зачем маскироваться, если можно просто надеть костюм дедушки-ССовца?"