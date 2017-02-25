"Бавария" забила восемь мячей "Гамбургу" в 1000-м матче Анчелотти

В матче 22-го тура бундеслиги "Бавария" на своем поле разгромила "Гамбург" – 7:0. Хет-трик оформил Роберт Левандовски, дублем отметился Кингсли Коман, еще по голу забили Артуро Видаль, Давид Алаба и Арьен Роббен. Отметим, что для главного тренера мюнхенцев Карло Анчелотти эта игра стала 1000-й в карьере.
"Бавария" лидирует в турнирной таблице чемпионата. Ее отрыв от идущего вторым "Лейпцига" составляет пять очков. "Гамбург" находится в зоне вылета, занимая 16-ю строчку.
Чемпионат Германии
Бундеслига
22-й тур
"Бавария" – "Гамбург" – 8:0 (3:0)
Голы: Видаль, 17 (1:0). Левандовски, 24 - с пенальти (2:0). Левандовски, 42 (3:0). Левандовски, 54 (4:0). Алаба, 56 (5:0). Коман, 65 (6:0). Коман, 69 (7:0). Роббен, 87 (8:0).
"Бавария": Нойер, Лам (Рафинья, 67), Хави Мартинес, Хуммельс, Алаба, Роббен, Видаль, Т.Мюллер, Тиагу Алькантара (Коман, 60), Дуглас Коста, Левандовски (Ренату Санчеш, 57).
"Гамбург": Адлер, Джуру, Маврай, Сакаи, Дуглас Сантос, Холтби, Н.Мюллер (Хант, 62), Грегорич (Экдаль, 60), Костич (Вальдшмидт, 72), Юнг, Уоллас.
Предупреждение: Дуглас Сантос, 37.
Судья: Данкерт.
25 февраля. Мюнхен. Стадион "Альянц Арена".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/