"Бавария" забила шесть голов "Аугсбургу", "Лейпциг" разгромил "Дармштадт"

"Бавария" в домашнем матче 26-го тура чемпионата Германии разгромила "Аугсбург" – 6:0. Хет-трик в составе мюнхенцев оформил нападающий Роберт Левандовски. Подопечные Карло Анчелотти продолжают лидировать в турнирной таблице.

Идущий вторым "Лейпциг" крупно победил "Дармштадт" – 4:0. Дублем отметился хавбек Наби Кейта.

Еще в одном поединке "Вердер" в гостях разгромил "Фрайбург" – 5:2. Три мяча на свой счет записал полузащитник Томас Делэйни.

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26-й тур

"Бавария" - "Аугсбург" - 6:0 (2:0)

Голы: Левандовски, 17 (1:0). Мюллер, 36 (2:0). Левандовски, 55 (3:0). Тиагу Алькантара, 62 (4:0). Левандовски, 79 (5:0). Мюллер, 80 (6:0).

"Бавария": Ульрайх, Лам, Хуммельс (Рафинья, 73), Боатенг, Бернат, Рибери, Мюллер, Тиагу Алькантара (Ренату Санчеш, 66), Коман (Роббен, 62), Киммих, Левандовски.

"Аугсбург": Хитц, Ферхаг (Шмид, 80), Янкер, Макс, Ридер, Качар, Моравек (Тайгль, 46), Чи Дон Вон, Кор, Бобадилья (Халил Алтынтоп, 46), Дансо.

Предупреждения: Кор, 12. Янкер, 81.

Судья: Дингерт.

1 апреля. Мюнхен. Allianz-Arena.

"Фрайбург" - "Вердер" - 2:5 (0:2)

Голы: Крузе, 21 (0:1). Делэйни, 45+2 (0:2). Делэйни, 48 (0:3). Петерсен, 64 (1:3). Бартельс, 71 (1:4). Грифо, 77 (2:4). Делэйни, 85 (2:5).

Нереализованный пенальти: Петерсен (Фрайбург), 64 (вратарь)

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Игневски (Кюблер, 46), Гюнтер, Кемпф, Франц, Абраши (Шустер, 46), Грифо, Хаберер, Филипп, Нидерлехнер (Петерсен, 46).

"Вердер": Видвальд, Мойсандер, Кальдирола, Гебреселассие, Велькович, Бартельс (Кайнц, 76), Делэйни, Эггештайн, Гриллич (Писарро, 89), Бауэр (Гарсия, 40), Крузе.

Предупреждения: Кемпф, 27. Шустер, 81. Кальдирола, 81.

Судья: Штарк.

1 апреля. Фрайбург. Schwarzwald-Stadion.

"Лейпциг" - "Дармштадт" - 4:0 (1:0)

Голы: Кейта, 12 (1:0). Форсберг, 67 (2:0). Орбан, 79 (3:0). Кейта, 80 (4:0).

"Лейпциг": Кольторти, Комппер, Орбан, Хальстенберг, Бернарду, Ильзанкер, Забитцер (Кайзер, 76), Форсберг (Хедира, 81), Кейта, Берк (Поульсен, 68), Демме.

"Дармштадт": Ойер Фернандеш, Федецкий (Камавуака, 22), Холланд (Штайнхефер, 76), Банггор, Айтач Сулу, Хамит Алтынтоп, Сэм, Вранчич, Хеллер (Гувара, 66), Сиригу, Шипплок.

Предупреждения: Берк, 42. Шипплок, 57. Сиригу, 62. Камавуака, 83.

Удаление: Сиригу (Дармштадт), 72.

Судья: Данкерт.

1 апреля. Лейпциг. Red Bull Arena.