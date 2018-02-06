"Бавария" забила шесть безответных мячей в ворота "Падерборна"

"Бавария" разгромила "Падерборн" в матче 1/4 финала Кубка Германии - 6:0. Дубль сделал Арьен Роббен. Еще по голу забили Кингсли Коман, Роберт Левандовски, Джошуа Киммих и Корантен Толиссо.
Кубок Германии
1/4 финала
"Падерборн" - "Бавария" - 0:6 (0:3)
Голы: Коман, 19 (0:1). Левандовски, 25 (0:2). Киммих, 42 (0:3). Толиссо, 55 (0:4). Роббен, 86 (0:5). Роббен, 88 (0:6).
"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Алаба, Зюле, Роббен, Видаль, Мюллер (Толиссо, 32), Родригес (Руди, 67), Коман (Рибери, 81), Киммих, Левандовски.
Предупреждения: Хуммельс, 40. Видаль, 74.
Судья: Шмидт.
06 февраля. Падерборн. Стадион "Бентелер Арена".