22:26 | Футбол — Германия

"Бавария" забила шесть безответных мячей в ворота "Падерборна"


"Бавария" разгромила "Падерборн" в матче 1/4 финала Кубка Германии - 6:0. Дубль сделал Арьен Роббен. Еще по голу забили Кингсли Коман, Роберт Левандовски, Джошуа Киммих и Корантен Толиссо.

Кубок Германии

1/4 финала 

"Падерборн" - "Бавария" - 0:6 (0:3)

Голы: Коман, 19 (0:1). Левандовски, 25 (0:2). Киммих, 42 (0:3). Толиссо, 55 (0:4). Роббен, 86 (0:5). Роббен, 88 (0:6). 

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Алаба, Зюле, Роббен, Видаль, Мюллер (Толиссо, 32), Родригес (Руди, 67), Коман (Рибери, 81), Киммих, Левандовски.

Предупреждения: Хуммельс, 40. Видаль, 74. 

Судья: Шмидт.

06 февраля. Падерборн. Стадион "Бентелер Арена".

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